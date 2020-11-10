الدمام 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسيواصل تعليم المنطقة الشرقية ممثلاً في إدارة نشاط الطلاب والطالبات الأنشطة والفعاليات المرتبطة بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال التي ينظمها عن بعد على مستوى مكاتب التعليم وتستمر إلى يوم الخميس القادم.وتهدف هذه الفعالية التي تقام عبر منصة Riyaadi.com إلى نشر ثقافة الوعي المالي بين الطلاب والطالبات وتعزيز القيم والمهارات لهم وتهيئتهم لسوق العمل، وبناء منظومة شاملة تكون داعمة لريادة الأعمال في مراحل التعليم من خلال غرس وتعزيز ثقافة الاستثمار والعمل الحر، وتوفير البيئة الملائمة في التنمية الاقتصادية بما يتواكب وتحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:52ت م0084