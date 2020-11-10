سياسي / رئيس مجلس الوزراء الكويتي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السوداني
الثلاثاء 1442/3/24 هـ الموافق 2020/11/10 م واس
الكويت 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس
تلقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ، جرى خلاله بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات .
كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف بين البلدين تجاهها.
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13:59ت م
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