الكويت 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واستلقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ، جرى خلاله بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات .كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف بين البلدين تجاهها.// انتهى //13:59ت م0086