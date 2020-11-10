عام / مجلس إدارة هيئة الولاية على أموال القاصرين يعقد اجتماعه الثامن
الثلاثاء 1442/3/24 هـ الموافق 2020/11/10 م واس
الرياض 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اليوم , اجتماعه الثامن عن بعد ، برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور أعضاء المجلس ورئيس الهيئة .
ونوقش خلال الاجتماع عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واطلع المجلس على تقرير عن الخطة التنفيذية للمبادرات والمشاريع المعتمدة بالخطة الاستراتيجية للهيئة، وتم
اعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2019م.
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