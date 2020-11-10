الرياض 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اليوم , اجتماعه الثامن عن بعد ، برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور أعضاء المجلس ورئيس الهيئة .ونوقش خلال الاجتماع عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واطلع المجلس على تقرير عن الخطة التنفيذية للمبادرات والمشاريع المعتمدة بالخطة الاستراتيجية للهيئة، وتماعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2019م.// انتهى //14:03ت م0087