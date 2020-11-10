نجران 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسيرأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس مجلس المنطقة غدًا دورة الانعقاد الرابعة للمجلس من العام المالي الجاري، وذلك من مقر محافظة يدمة في إطار زيارته للمحافظة.ويفتتح سموه في مستهل زيارته طريق "الحصينية ـ يدمة"، ويلتقي المشايخ والأهالي، فيما يستعرض في مجلس المنطقة أبرز احتياجات المحافظة وما أنجز من مشروعات تنموية وخدمية خلال العام الجاري .// انتهى //14:43ت م0095