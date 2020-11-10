بريدة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، رئيس مركز مدرج شلاح بن مضيان ، وأعضاء اللجان المشاركة والمنظمة من الجهات الحكومية والأهلية لمزاد الإبل في مدرج .وبين رئيس مركز مدرج أن اللجان ‏أكملت جميع الخدمات والتجهيزات التي يحتاجها مالك الإبل ‏والزوار بموقع المزاد بالتعاون مع بلدية محافظة شري ، منوها إلى ما صاحب المزاد من نشاط اقتصادي في البيع والشراء.وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما قامت به الجهات الحكومية ومنسوبوها من جهود في تنظيم ونجاح المزاد ، , حاثاً على أهمية مضاعفة الجهود لتطوير المزاد وتعزيز البرامج والفعاليات المصاحبة.// انتهى //14:49ت م0097