عام / سمو أمير القصيم يستقبل اللجان المشاركة والمنظمة في مزاد الإبل بمركز مدرج
الثلاثاء 1442/3/24 هـ الموافق 2020/11/10 م واس
بريدة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، رئيس مركز مدرج شلاح بن مضيان ، وأعضاء اللجان المشاركة والمنظمة من الجهات الحكومية والأهلية لمزاد الإبل في مدرج .
وبين رئيس مركز مدرج أن اللجان أكملت جميع الخدمات والتجهيزات التي يحتاجها مالك الإبل والزوار بموقع المزاد بالتعاون مع بلدية محافظة شري ، منوها إلى ما صاحب المزاد من نشاط اقتصادي في البيع والشراء.
وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما قامت به الجهات الحكومية ومنسوبوها من جهود في تنظيم ونجاح المزاد ، , حاثاً على أهمية مضاعفة الجهود لتطوير المزاد وتعزيز البرامج والفعاليات المصاحبة.
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