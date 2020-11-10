عرعر 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم ، مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن العقيد سعيد بن عبدالله القحطاني ،رتبته الجديدة "عميد" بعد صدور الأمر السامي بترقيته.وهنأ سموه العميد القحطاني بهذه الترقية , آملاً أن تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل .// انتهى //14:53ت م0099