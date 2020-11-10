عام / سمو أمير الحدود الشمالية يقلد مدير العيادات الشاملة لقوى الأمن رتبته الجديدة
الثلاثاء 1442/3/24 هـ الموافق 2020/11/10 م واس
عرعر 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس
قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم ، مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن العقيد سعيد بن عبدالله القحطاني ،رتبته الجديدة "عميد" بعد صدور الأمر السامي بترقيته.
وهنأ سموه العميد القحطاني بهذه الترقية , آملاً أن تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل .
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14:53ت م
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