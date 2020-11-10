اجتماعي / سمو أمير منطقة الجوف يعزي العابط في وفاة شقيقه
الثلاثاء 1442/3/24 هـ الموافق 2020/11/10 م واس
سكاكا 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10نوفمبر 2020 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لزايد بن محمد العابط ، في وفاة شقيقه نايف " رحمه الله " .
ودعا سموه الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.
فيما أعرب العابط عن شكره لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته لهم ، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.
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15:00ت م
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