سكاكا 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10نوفمبر 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لزايد بن محمد العابط ، في وفاة شقيقه نايف " رحمه الله " .ودعا سموه الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.فيما أعرب العابط عن شكره لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته لهم ، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.//انتهى//15:00ت م0100