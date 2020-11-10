سكاكا 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , على المشاريع التي يجري تنفيذها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بمطارات المنطقة .جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم ، معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري وعددا من مساعديه، حيث اطلع سموه على سير العمل في مشروع مطار الجوف الجديد الجاري تنفيذه حالياً في المطار،وأبرز مكونات المشروع الذي يحتوي على مبنى لصالة السفر بمساحة إجمالية تصل إلى 23 ألف متر مربع، تتسع إلى مليون مسافر سنوياً، وتشمل صالة السفر الجديدة على 4 جسور للركاب، وعدد 5 بوابات للرحلات المغادرة الداخلية، وبوابّتان لرحلات المغادرة الدولية، بالإضافة إلى مواقف للطائرات بعدد 7 طائرات متزامنة فئة C، أو عدد 3 طائرات فئة C متزامنة مع عدد (2) طائرة فئة E، وتبلغ المساحة الإجمالية لمواقف الطائرات وطرق الربط 63 ألف متر مربع، ومواقف للسيارات تتسع إلى 649 موقف سيارة.كما تم بحث العمل على تحسين مطار محافظة القريات وتطويره ليواكب التطلعات والنهضة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات , حيث أكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية إيجاد رحلات من الجوف إلى منطقتي المدينة المنورة والمنطقة الشرقية ، فيما أكد معالي رئيس هيئة الطيران أن هذه الوجهات سيتم معالجتها من خلال برنامج الخطوط المدعومة لربط جميع مناطق المملكة بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.وأوضح سموه أن مشروع مطار الجوف الجديد يأتي انطلاقاً من سعي الدولة ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني في تطوير وتوسعة المطارات القائمة واستحداث مطارات جديدة في جميع مناطق المملكة، لتعزيز مكانة المملكة عالمياً كجهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني، وفق رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية، معرباً عن شكره لجهود الهيئة في هذا الجانب .//انتهى//15:07ت م0101