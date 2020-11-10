جيزان 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، بمعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه.وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات العلاقة بعمل الهيئة والخدمات التي تقدمها من خلال استثمار ومراقبة الأراضي الحكومية وتوفير احتياجات القطاعات الحكومية من الأراضي ، ودور ومهام لجان النظر في طلبات تملك العقارات حيال تثبيت ملكيات المواطنين بعد استيفاء الشروط الازمة وفق القواعد المعتمدة ، بما يسهم في حماية ورفع كفاءة وانتاجية عقارات الدولة و استغلالها بالشكل الأمثل ، ووضع مواصفات ومقاييس موحدة لإدارة المرافق الحكومية ، ويحقق التطلعات التنموية المستدامة التي تعزز منظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030م.حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة المساعد لشؤون التنمية الدكتور عيسى بن يحيى البناوي.//انتهى//15:07ت م0102