عدن 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، حملة توعوية عن سرطان الثدي استهدفت طالبات المدارس والكوادر التعليمية النسائية في محافظة عدن، ضمن مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلبة والكادر التعليمي.وتضمنت الحملة التي شارك فيها عدد من الأطباء والإخصائيين التوعية بمخاطر سرطان الثدي، وبيان أهمية الفحص المبكر وتشجيع النساء على ذلك، مع تدريبهن على الفحص الذاتي، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات عن المرض ومخاطره وكيفية الوقاية منه.وتأتي هذه الخطوة في إطار الأهداف التي تتبناها المملكة من خلال المركز لتقديم أفضل الخدمات والرعاية للأشقاء باليمن في مختلف المحافظات.//انتهى//15:08ت م0103