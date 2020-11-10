جدة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعاً لاستعراض خطط هيئة تطوير المنطقة.وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أيمن بن يوسف منسي ، مناقشة البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة كافة والمشاركة في تنفيذها ، ما يسهم في تطوير المنطقة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة.// انتهى //15:09ت م0104