عرعر 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر الإتصال المرئي اجتماع لجنة التعديات بالإمارة.واطلع الاجتماع على التعديات المزالة وما اتخذ بشأنها من عقوبات خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة، للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة واستثمارها بالطرق المثلى التي تخدم الصالح العام .كما ناقش الاجتماع خطة التصدي لمشكلة التعديات وفق النظام والإجراءات المعتمدة, وكذلك تسريع إجراءات البلاغات وحشد الجهود لكشف حالات التعدي ومعالجة الآثار المترتبة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنعها قبل وقوعها .ووجه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أعضاء اللجنة بتكثيف عمليات الرصد والمتابعة للتعديات على الأراضي الحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بالإزالة الفورية أولاً بأول، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.وشدد على أهمية تطبيق الأنظمة على الجميع دون استثناء أو تهاون، تماشياً مع سياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع استغلالها .وأكد أهمية المحافظة على الممتلكات العامة، واستثمارها بالطرق المثلى، التي تخدم جميع المواطنين، مهيباً بضرورة تعاون الجميع مع لجنة التعديات لحماية الممتلكات .// انتهى //15:10ت م0105