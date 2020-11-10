عدن 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية أمس، حملة توعوية للوقاية من حمى الضنك تستهدف طلاب وطالبات المدارس بمحافظة عدن، وذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك في مديريات عدن.وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بكيفية القضاء على بؤر نواقل المرض، وبث الرسائل التوعوية الصحية للمواطنين في الأحياء السكنية والمدارس، إضافة إلى إلقاء المحاضرات وتوزيع بروشورات وملصقات توضح كيفية الوقاية من خطر الإصابة بحمى الضنك.وتأتي الحملة في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني؛ بهدف حماية المواطنين من الأمراض الوبائية بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.//انتهى//15:24ت م0108