عدن 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروع "تعزيز خدمات الرعاية الصحية المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والكوادر التعليمية للمدارس في محافظة عدن" بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.ويتضمن المشروع الذي يستهدف عموم طلاب مدارس محافظة عدن، عربات متنقلة مجهزة بالأدوات والمستلزمات الطبية والفحوصات وكادر طبي وتمريضي ومشرف اجتماعي وممثل للصحة المدرسية لإجراء المعاينة والفحص لطلاب المدارس والهيئة التدريسية والإدارية، يستفيد منه قرابة 44.000 طالب وكادر تدريسي خلال ستة أشهر مدة تنفيذ المشروع، من أصل 92.000 طالب من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي موزعين على 107 مدارس في عدن .وأكد وكيل محافظة عدن جمال صدقي حرص واهتمام مركز الملك سلمان للإغاثة الرامي إلى تعزيز خدمات الإدارة الصحية للطلاب بالمدارس، مبينا أن المشروع يعد لبنة في الاتجاه الصحيح في تفعيل جوانب الرعاية والخدمات الصحية المدرسية.وأوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن محمد عبدالرقيب الرقيبي من جانبه أن الهدف من المشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتفعيل العمل المشترك بين مكتب الصحة وإدارة الصحة المدرسية بمكتب التربية والتعليم، بما يسهم في توفير بيئةصحية آمنة للطلاب لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل انتشار الأوبئة و الأمراض منها وباء كورونا .ويعد مشروع " تعزيز خدمات الرعاية الصحية المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والطالبات والكوادر التعليمية للمدارس بعدن " أولوية وحاجة ملحة بسبب تزايد أعدد الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي ولمساعدة وتعزيز دور السلطات الصحية المحلية في توفير الرعاية الصحية الأولية للطلاب .// انتهى //15:25ت م0109