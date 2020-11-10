المنامة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,451.47 نقطة بارتفاع قدره 6.07 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 636.10 نقطة بارتفاع قدره 7.20 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و992 ألفًا و852 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 820 ألفًا و18 دينارًا بحرينيًا نُفذت خلال 92 صفقة.// انتهى //16:34ت م0136