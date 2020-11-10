أديس أبابا 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسعبّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، عن قلقه إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في إثيوبيا.وجدد في بيان أصدره اليوم، تمسك الاتحاد الأفريقي الراسخ بالنظام الدستوري وسلامة أراضي إثيوبيا ووحدتها وسيادتها الوطنية لضمان الاستقرار في البلاد وفي المنطقة.وطالب رئيس المفوضية بالوقف الفوري للأعمال العدائية، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين.وحث الطرفان على الحوار من أجل إيجاد حل سلمي لصالح البلاد، مبديا استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم الجهد الإثيوبي المشترك في السعي لتحقيق السلام والاستقرار.// انتهى //16:45ت م0141