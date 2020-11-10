القاهرة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسدفعت مشتريات صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية لتحقيق مكاسب قوية والارتفاع الجماعي لمؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم.وقفز مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 2ر2% مسجلا 25ر11077 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 07ر2% ليصل إلى 5ر1953 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف 3ر2% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 3ر2863 نقطة.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 5ر9 مليارات جنيه ليصل إلى 9ر627 مليار جنيه، وسط نشاط ملحوظ على صعيد أحجام التداول بسوق الأسهم تجاوز ملياري جنيه.// انتهى //16:49ت م0143