طرابلس 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسسجلت ليبيا 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تماثل للشفاء 732 مصابًا ، وتوفي 13 آخرون.وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن حالات الإصابة بالفيروس وصلت إلى 70 ألفا وعشر حالات، منها 27 ألفا و541 حالة نشطة، وتعافي 41 ألفا و512 مصابا، في حين توفي 957 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.// انتهى //16:53ت م0146