جيزان 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسشاركت جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، في بطولة الاتحاد السعودي للفروسية الإلحاقية لقفز الحواجز التي استضافها مركز الوسم للفروسية بمنطقة عسير ، بمشاركة 80 فارسًا وفارسة من مختلف مناطق المملكة.وحقق الطالب بجامعة جازان ياسر الضمدي، المركز الأول في سباق شوط المبتدئين، كما حقق الطالب عبدالرحمن معافا المركزين الأول والمركز الرابع في السابق المفتوح 2.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي، أن البطولة شملت ثلاث فئات هي المبتدئين والمحترفين والمفتوح ، وجرى تنظيمها وسط إجراءات احترازية ووقائية من قبل اللجنة المنظمة للبطولة .// انتهى //17:05ت م0151