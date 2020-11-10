بريدة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما يجده أبناء الوطن من حرص ودعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- , عبر إنشاء المشاريع الاستثمارية التنموية ، وتوفير العديد من الفرص الوظيفية لهم فيها , لأنهم ثروته وأمله بعد الله سبحانه ، داعياً الجميع إلى بذل المزيد من الجهود بالمنطقة لإيجاد العديد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن.وأكد سموه خلال جلسته الأسبوعية مع المواطنين أمس بمدينة بريدة بحضور أصحاب المعالي والفضيلة ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية , أن الدولة ـ رعاها الله ـ سعت إلى تعزيز أهداف التوطين , واهتمت بخطط التنمية الاقتصادية عبر وضع برامج طموحة لسعودة وتوطين الوظائف من خلال عدة برامج منها برامج نطاقات ودعم التوظيف وتحسين العلاقة التعاقدية , وحافز وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وتمهير ومنصة دروب وغيرها من البرامج التي أسهمت في رفع كفاءة سوق العمل وتحسين الإنتاجية الوطنية وتطوير برامج التدريب ، وتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية.فيما أوضح الأمين العام لبرنامج التوطين بإمارة القصيم أحمد بن علي المشيقح أن الجهود التي قدمتها إمارة المنطقة أسهمت في إطلاق العديد من المبادرات وخفض نسبة البطالة بالمنطقة من 12,7 لعام 2018 إلى 5,2 في عام 2020م, عبر العديد من البرامج والملتقيات ، كاشفاً أن ملتقى فرصتي الذي أقامته إمارة المنطقة بمشاركة 90 جهة حكومية قام بتوفير 2018 وظيفة.عقب ذلك شارك العديد من الحضور بطرح المداخلات في الجلسة التي جاءت بعنوان "التوطين وأثره في الاقتصاد الوطني" قدمها عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم الدكتور نصار النصار , حيث تطرقت مداخلاتهم إلى التوطين وجهود الدولة لتعزيز السعودة والتوطين , وخدمة الشباب والفتيات على مستوى المملكة والمنطقة تجاه توفير العديد من الوظائف في القطاعين العام والخاص.// انتهى //17:20ت م0152