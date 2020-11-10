الدمام 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسحددت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية يوم 24 نوفمبر الحالي آخر موعد للتسجيل في برنامج الإعداد الجامعي التابع لمؤسسة مسك الخيرية للعام 1442هــ.ويهدف البرنامج الموجه لطلاب وطالبات الصف الأول بالمرحلة الثانوية في مدارس المنطقة من الحصول على القبول في أفضل 20 جامعة .وتتضمن حقيبة البرنامج موضوعات : بناء الشخصية، والقدرات المعرفية، والمهارات والأنشطة اللاصفية، والتطوعية، والاستشارات الشهرية الفردية.// انتهى //17:20ت م0153