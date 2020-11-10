جيزان 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسنظمت لجنة الأوقاف بغرفة جازان، لقاء تعريفيا -عن بعد- ضمن البرنامج التدريبي لتوعية وتثقيف المجتمع "نحو مجلس نظارة فعال يحقق الحوكمة" .واستضافت اللجنة مساعد الأمين العام ومدير المؤسسة الخيرية لـ - وقف عبد الرحمن الراجحي - موسى الموسى، الذي أكد أن النظار ومجالس النظارة هم العنصر الأبرز والمرتكز الأهم الذي يعتمد عليه نجاح أو فساد الكيان وتعثر نشاطه وفشله في تحقيق غاياته، مشيراً إلى أن مسؤوليات مجالس النظارة تتماثل ولكنها تتفاوت في مستوى الأداء، موضحاً أن عائدات الأوقاف يجب أن تصرف في الأوجه التي حددها الموقف حسب الوثيقة والتي يذهب جزء منها كذلك في تشغيل وصيانة الوقف وتنميته واستثماره.واستعرض الأسباب التي دعت إلى العناية بمجالس النظارة في ظل تنامي نشاط القطاع الوقفي بالمملكة مع قلة البرامج التأهيلية والحاجة لوجود خبراء واستشاريين متخصصين، وتطرق إلى الكيفية التي يتم بها اتخاذ القرارات السليمة وأهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي تحقق الحوكمة وتتطلب متابعة المستجدات ذات الشأن والتحلي بالوعي وتعزيز الجوانب المعرفية. // انتهى //17:26ت م0154