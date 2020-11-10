أبوظبي 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسالتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور محمد قرقاش اليوم بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي الذي يزور أبو ظبي حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإستراتجية, بالاضافة إلى سبل التعاون وتنسيق الجهود في مواجهة جائحة كوفيد – 19 وسبل احتواء تداعياتها.// انتهى //18:02ت م0159