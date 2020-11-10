بيروت 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واسأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأنّ دبابتين من نوع ميركافا تابعتين للجيش الإسرائيلي أقدمتا على تجاوز الحدود مع الأراضي اللبنانية المحررة، حيث قامتا بعملية تفقد وتفتيش للمنطقة ثم انسحبتا إلى داخل الاراضي المحتلة، تحت غطاء دخاني كثيف، في ظل استنفار للجيش اللبناني وقوات "اليونيفل" من الجانب اللبناني.// انتهى //18:05ت م0161