جنيف 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عبور المئات من اللاجئين الإثيوبيين من إقليم تيجراي إلى حدود ولاية القضارف السودانية حيث بدأت السلطات في السودان بفحص اللاجئين ، وستقوم بنقلهم إلى مركز استقبال في مخيم الشغراب بولاية كسلا.وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش إن الوكالات الإغاثية الأممية تقوم حاليا بتعبئة الموارد لتقديم المساعدات المنقذة لحياة اللاجئين ووضع خطط استجابة في حالة الطوارئ لهذه الأزمة.وأعرب عن قلق المفوضية إزاء الصراع في إقليم تيجراي الذي يزيد الأوضاع صعوبة في المنطقة بسبب جائحة كوفيد ١٩، كما يعوق الاستجابة الإنسانية الجارية للاجئين، إضافة إلى احتمال تزايد حركة النزوح الداخلي مع تصاعد الصراع.// انتهى //18:07ت م0162