ثقافي / انطلاق البرنامج التدريبي التوعوي لمربي الماشية في الخرج
الثلاثاء 1442/3/24 هـ الموافق 2020/11/10 م واس
السيح 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس
انطلقت بمدينة السيح اليوم ، فعاليات البرنامج التدريبي التوعوي لمربي الماشية ومشروعات الثروة الحيوانية ، الذي ينظمه
مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج ، بمشاركة عدد من المتخصصين.
ويشتمل البرنامج على عقد 9 دورات تدريبية متخصصة ، تهدف إلى تنمية وتطوير القدرات الإنتاجية ، ومعرفة الأساليب الحديثة والمبتكرة في مجال الثروة الحيوانية على أسس علمية حديثة ، إضافة إلى رفع درجة الوعي بأهمية الأمراض التي تصيب الماشية والتعريف بها وخطورتها وطرق تشخيصها والتعامل معها وسبل علاجها.
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18:11ت م
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