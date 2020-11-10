السيح 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسانطلقت بمدينة السيح اليوم ، فعاليات البرنامج التدريبي التوعوي لمربي الماشية ومشروعات الثروة الحيوانية ، الذي ينظمهمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج ، بمشاركة عدد من المتخصصين.ويشتمل البرنامج على عقد 9 دورات تدريبية متخصصة ، تهدف إلى تنمية وتطوير القدرات الإنتاجية ، ومعرفة الأساليب الحديثة والمبتكرة في مجال الثروة الحيوانية على أسس علمية حديثة ، إضافة إلى رفع درجة الوعي بأهمية الأمراض التي تصيب الماشية والتعريف بها وخطورتها وطرق تشخيصها والتعامل معها وسبل علاجها.// انتهى //18:11ت م0164