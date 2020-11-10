كوالالمبور 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الموعد الجديد لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، حيث تقرر إقامتها خلال المدة من 23 مارس حتى 3 أبريل 2021 في الكويت.وكان من المنتظر إقامة البطولة في ديسمبر المقبل قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي تأجيلها بسبب جائحة كورونا.يذكر أن المنتخب السعودي يحلّ في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.// انتهى //22:16ت م0232