رياضي / الاتحاد الآسيوي يحدد 23 مارس موعداً لكأس آسيا لكرة قدم الصالات
الثلاثاء 1442/3/24 هـ الموافق 2020/11/10 م واس
كوالالمبور 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الموعد الجديد لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، حيث تقرر إقامتها خلال المدة من 23 مارس حتى 3 أبريل 2021 في الكويت.
وكان من المنتظر إقامة البطولة في ديسمبر المقبل قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي تأجيلها بسبب جائحة كورونا.
يذكر أن المنتخب السعودي يحلّ في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.
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22:16ت م
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