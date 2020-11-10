بريدة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسالتقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بمقر فرع الرئاسة ببريدة اليوم، رؤساء ووكلاء الهيئات والمراكز بالمنطقة.وجرى خلال اللقاء, عدداً من المحاور أهمها الصورة الصحيحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبنية على منهج السلف الصالح، والتنبيه على بعض القواعد الشرعية في تصحيح مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.// انتهى //23:16ت م0245