أملج 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسدشن محافظ أملج نايف المريخي اليوم, حملة "الصلاة نور" التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفروعها بالمدن والمحافظات.واستمع المحافظ لشرح عن الحملة من رئيس هيئة محافظة أملج محمد بن عيد الحويطي وأهدافها وما يصاحبها من تفعيل للشراكات مع الجهات ذات العلاقة و نشر المواد التوعوية عن طريق الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة في الأسواق والأماكن العامة.// انتهى //00:10ت م0251