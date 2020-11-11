الرياض 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسرفع معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رعايته الكريمة للمؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"، الذي افتتحه نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في نسخته الأولى ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقام على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، ونظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.وقال معالي الأمين العام لموهبة : إن الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لمسيرة مؤسسة "موهبة"، فتح أبواباً واسعة أمام موهبة لتكون في مقدمة الصفوف والمؤسسة الأولى عالمياً في مجال اكتشاف الموهبة ورعايتها وتمكينها، ومنارة يسترشد بها الآخرون للاستفادة من تجربتها الرائدة.كما رفع معاليه الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الرياض على افتتاحه المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"، وحضوره حفل الافتتاح وتدشينه عددا من مبادرات موهبة.وأوضح أن مشاهدات بث جلسات المؤتمر تجاوزت 6 ملايين مشاهدة من كل أنحاء العالم ، مايعد مؤشراً مهمًّا على أن رسالة المملكة الرائدة والفريدة في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهبة وصلت إلى العالم أجمع.// انتهى //00:12ت م0252