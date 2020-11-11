واشنطن 24 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على انخفاض.فقد سجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضاً بواقع 159.92 نقطة، أو 1.37 في المئة، إلى 11553.86 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 4.97 نقطة، أو 0.14 في المئة ليغلق عند 3545.53 نقطة.فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 292.95 نقطة، أو 0.90 في المئة، إلى 29420.92 نقطة.// انتهى //00:48ت م0254