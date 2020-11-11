الرياض 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، العلاقات المتينة التي تجمع بلاده مع الكويت، وذلك خلال لقائه في مدينة الرياض بالسفير الكويتي لدى اليمن الشيخ علي الخالد الصباح.كما أشاد الرئيس هادي، بمواقف الكويت تجاه اليمن ودعمها لشعبه في مختلف الظروف.وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات المتينة بين البلدين وتفردها وخصوصيتها - وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - التي أفادت بتسلم الرئيس اليمني رسالة شكر من سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.// انتهى //00:49ت م0256