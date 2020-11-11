ظهران الجنوب 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأطلق محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا اليوم, برنامج الأمير تركي بن طلال التوعوي للإسعافات الأولية بالمحافظة تحت شعار "كن مسعفًا".ويهدف البرنامج إلى التوعية الصحية لجميع فئات المجتمع, وإشراك المواطنين والمواطنات في تقديم الخدمة الإسعافية, قبل وصول الفرق الإسعافية، ونشر أساسيات الإسعافات الأولية لمحتاجيها، إلى جانب تثقيف المجتمع بكيفية التعامل في حال حدوث كوارث - لا قدّر الله - , إضافة إلى تأهيل مسعف في كل بيت, وتحفيز المجتمع للحصول على دورات متقدمة في المجال الإسعافي.// انتهى //00:58ت م0259