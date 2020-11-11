حائل 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم, مقر شرطة المنطقة, للاطلاع على التجهيزات الأمنية الحديثة والمتقدمة.وأشاد سموه بالإسهامات المهمة من القطاع الأمني في مسيرة التنمية في المنطقة, عاداً إياهم الشريك الرئيس في برامج التنمية, مشيراً إلى أن رجال الأمن يُعدون بقدراتهم وإخلاصهم وتفانيهم قيمة مضافة للوطن, سائلاً المولى القدير أن يحفظ الوطن وقياداته وشعبه ورجال أمنه، وأن تتواصل أعمال التطوير في جميع المجالات أمنياً وتنموياً.جاء ذلك في تصريح صحفي بعد زيارة سموه لشرطة المنطقة, حيث نوه سمو أمير المنطقة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لرجال الأمن وللأجهزة الأمنية, وبحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.كما زار سمو أمير منطقة حائل غرفة العمليات الموحدة وغرفة إدارة الأزمة, وشاهد عروض أفرع الأمن العام لمحتويات وأدوات ميدانية, وعرضاً مرئياً عن الإنجازات الأمنية.بعد ذلك, رأس سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز اجتماع اللجنة الأمنية بالمنطقة, بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب العتيبي.وفي ختام الزيارة قلّد سمو أمير منطقة حائل, مدير جوازات المنطقة المكلف اللواء عبدالله بن راجح المشيخي رتبته الجديدة "لواء" بعد صدور الأمر السامي بترقيته.وهنأ سموه اللواء المشيخي بهذه الترقية, منوهاً بتفانيه بالعمل وإخلاصه، وعلى الجهود المبذولة في خدمة المواطنين والمقيمين في إدارة جوازات المنطقة, متمنياً له مزيدا من التوفيق.من جانبه, أعرب اللواء المشيخي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ولسمو وزير الداخلية وأمير منطقة حائل وسمو نائبه, مؤكدا أن هذه الثقة الغالية تُعد دافعا له للمزيد من العمل والعطاء.// انتهى //01:10ت م0260