جيزان 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان على صحة قاضي التمييز عضو مجلس المنطقة سابقا الشيخ أحمد بن بشير معافا، وذلك عقب أن أُدخل المستشفى إثر عارض صحي ألم به.ودعا سموه الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل. وعبر الشيخ معافا من جانبه عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة، متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية.// انتهى //02:00ت م0261