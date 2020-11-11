الرياض 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واساختتم أمس, مزاد نادي سباقات الخيل بالجنادرية بالرياض، الذي نظمه النادي على مدار سبعة أيام، من أعمار السنة، وتحديداً لمواليد 2019 من الأمْهَار، وضم 463 مُهرًا بمعدل 66 مُهرًا تعرض يومياً، وبلغت نسبة الخيل المباعة 47% من العرض الكلي ، وبلغ إجمالي الصفقات 17,7 مليون ريال، وسجل متوسط سعر الصفقات 85 ألف ريال.وتصدر المزاد صفقة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، لـمُهر من مزرعة المالك مساعد السالم بقيمة 600 ألف ريال، وسُجلت ثاني أعلى الصفقات لفيصل بن فيحان المنديل لـمُهر من إنتاج مزرعة المالك الدكتور حمدان السمين، بقيمة 450 ألف ريال.وأشاد الوسط الفروسي بتطور مستوى الأمهار المعروضة من ناحية الدماء والتغذية وسلامة التركيب الجسماني؛ مما ارتقى بمستوى سوق المبيعات، إذ يُعد مزاد نادي سباقات الخيل البوابة الرئيسة لعرض نخبة الإنتاج الوطني من خيل السباقات.وفي وقت سابق أعلنت إدارة نادي سباقات الخيل عن تخصيص جائزة مقدارها مليونا ريال للخيل المباعة في مزاد هذا العام 2020، للموسم المقبل 2021 بحيث تقسم الجائزة على أربعة أشواط (حصن وأفراس) لموسم سباقات الطائف والرياض بواقع 500 ألف ريال لكل شوط.// انتهى //02:16ت م0262