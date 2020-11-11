أبوجا 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسوصلت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد اليوم إلى نيجيريا محطتها الأولى ضمن جولة تضامنية تجريها إلى غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، تستمر أسبوعين تهدف إلى التأكيد على دعم المنظمة للبلدان خلال جائحة كوفيد-19.وقد قامت المسؤولة الأممية بزيارة إلى ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا ، حيث زارت مخيما للنازحين واللاجئين النيجيريين العائدين من الكاميرون في بلدة بانكي، الواقعة على الحدود مع الكاميرون.وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن أمينة محمد اطلعت على الجهود التي تبذلها السلطات والمنظمات غير الحكومية والشركاء للاستجابة لتأثير كـوفيد-19 في بعض المجتمعات الأكثر ضعفا في نيجيريا.وكانت نائبة الأمين العام قد التقت يوم أمس بالرئيس محمد بخاري في العاصمة أبوجا. كما شاركت في إطلاق حملة تهدف إلى دعم جهود الحكومة في معالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كورونا.// انتهى//03:23ت م0266