برازيليا 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم أنها سجلت 25012 إصابة جديدة مؤكدة و201 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية .وبهذا يرتفع عدد إجمالي الإصابات في البرازيل إلى خمسة ملايين و700044 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 162829. وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.// انتهى //04:05ت م0270