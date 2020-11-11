عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع
الأربعاء 1442/3/25 هـ الموافق 2020/11/11 م واس
المدينة المنورة 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الاربعاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت سحبا رعدية ونشاطا للرياح وتدن في مدى الرؤية ، على محافظتي المهد ووادي الفرع .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة السابعة مساء.
//انتهى//
05:48ت م
0271