عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1442/3/25 هـ الموافق 2020/11/11 م واس
الرياض 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يخاطب الأمة من منبر الشورى.. اليوم
مجلس الوزراء يثمن توجيه خادم الحرمين بإرسال مساعدات طبية وإنسانية إلى تركيا
ولي العهد والكاظمي يؤكدان عزم البلدين على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات
بيان سعودي - عراقي: تنسيق المواقف ومواجهة خطر الإرهاب
القيادة تهنئ رئيس بولندا
فيصل بن فرحان: نتطلع لدور العراق التاريخي في استقرار المنطقة
افتتاح المنفذ الحدودي في عرعر بعد أسبوع
فيصل بن مشعل: القيادة فتحت آفاق الاستثمار أمام أبناء الوطن
الفيصل يستعرض خطط تطوير مكة المكرمة
تعافي 493 حالة وتسجيل 471 إصابة جديدة
منصة عالمية لرعاية الموهوبين
هيئة كبار العلماء: جماعة الإخوان إرهابية ولا تمثل منهج الإسلام
الشورى.. قرارات تدعم المرأة في مختلف مجالات الحياة
لقاح «فايزر» يجدد الأمل في أوروبا
«هدوء نسبي» في قـــرة باغ
إدانة أوروبية لتركيا لحبسها صحافيين معارضين
الحكومة اليمنية تحمّل الحوثي مسؤولية تفاقم الوضع الإنساني
السودان يستقبل فارين من المعارك في إثيوبيا
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