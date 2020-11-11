الرياض 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يخاطب الأمة من منبر الشورى.. اليوممجلس الوزراء يثمن توجيه خادم الحرمين بإرسال مساعدات طبية وإنسانية إلى تركياولي العهد والكاظمي يؤكدان عزم البلدين على تعزيز العلاقات في مختلف المجالاتبيان سعودي - عراقي: تنسيق المواقف ومواجهة خطر الإرهابالقيادة تهنئ رئيس بولندافيصل بن فرحان: نتطلع لدور العراق التاريخي في استقرار المنطقةافتتاح المنفذ الحدودي في عرعر بعد أسبوعفيصل بن مشعل: القيادة فتحت آفاق الاستثمار أمام أبناء الوطنالفيصل يستعرض خطط تطوير مكة المكرمةتعافي 493 حالة وتسجيل 471 إصابة جديدةمنصة عالمية لرعاية الموهوبينهيئة كبار العلماء: جماعة الإخوان إرهابية ولا تمثل منهج الإسلامالشورى.. قرارات تدعم المرأة في مختلف مجالات الحياةلقاح «فايزر» يجدد الأمل في أوروبا«هدوء نسبي» في قـــرة باغإدانة أوروبية لتركيا لحبسها صحافيين معارضينالحكومة اليمنية تحمّل الحوثي مسؤولية تفاقم الوضع الإنسانيالسودان يستقبل فارين من المعارك في إثيوبيا// يتبع //06:01ت م0003