وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( البشرية تتنفس ) : بعد شهور طويلة دخل فيها العالم برمته نفق كورونا المظلم، بدأ أخيراً بصيص أمل في نهاية النفق، بعدما أعلنت شركة فايزر وشريكتها شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك، أن لقاحهما التجريبي لعلاج مرض كوفيد 19 فعال بأكثر من 90 %، وهو الإعلان الذي استجابت له أسواق المال في العالم بصورة فورية بارتفاع مؤشراتها على نحو كبير في إشارة لمدى أهمية خبر اللقاح وحجم الآمال التي تعقدها الإنسانية على هذا الأمر للخروج من حالة الشلل والذعر التي أوجدها فيروس كوفيد 19.وبينت : ورغم أنه من المبكر الحديث عن نهاية الجائحة، إلا أن إعلان فايزر ونظرائها من شركات الأدوية، يمثل خطوة أولى في طريق طويل وشاق ينتهي بانتصار الإنسانية على واحد من أخطر التحديات المصيرية التي واجهتها، وهنا حري بنا أن نستلهم من هذه المحنة الكبرى عبراً وعظات على مستوى الإنسانية جمعاء، أولى هذه العبر الأهمية الكبرى للعلم، إذ بدا كما لو أن البشرية قد اكتشفت فجأة الدور العظيم الذي يلعبه العلم والعلماء في جعل حياتهم أسهل وأسعد، ورأينا كيف باتت الأخبار العلمية حول الوباء وسبل مواجهته تتصدر خيارات المتابعين قبل الرياضة والسياسة وخلافهما.وتابعت : ثاني العظات التي منحنا إياها كوفيد 19 أن أدركنا هشاشة عالمنا وقوته في آن، وليس في هذا تناقض، فقد اختبر الفيروس الغامض مناعتنا حقاً، ووضع عالمنا الحديث في مواجهة مع ذاته حين ظن أنه بات منيعاً تماماً ضد أي أزمة أو تحدٍ، ومن جانب آخر أدركت البشرية وحدة مصيرها، فسقطت مؤقتاً الحدود وحسابات المصالح في سبيل الوصول إلى علاج أو لقاح لهذا الوباء، فعمل كوفيد 19 دون قصد على توحيد الإنسانية لبرهة من الوقت، وجعلها للمرة الأولى في تاريخها تخوض معركة واحدة وضد عدو واحد.وختمت : أخيراً ما يهمنا نحن في المنطقة، إدراك الأهمية الكبرى للعلم، والبحث العلمي، وهو الأمر الذي أولته رؤية المملكة 2030 أهمية كبرى، وعياً منها بأن العلم ركيزة أولى نحو بناء الأمم القوية والمنيعة.// يتبع //06:01ت م0004