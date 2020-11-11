وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( نشر قيم التسامح والاعتدال ): مساعي المملـكة الـعربية الـسعودية المستديمة في نبذ الـعنف والـتطرف ونشر قيم الـتسامح والاعتدال، يرصدها تاريخ الـدولـة كأساس ثابت ونهج راسخ في رؤية المملكة ومواقفها ومبادراتها علـى كافة المستويات الإقلـيمية والـدولـية، منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «يحفظهما الله» .وتابعت : حين نمعن في الأبعاد المرتبطة بتفاصيل الاتصال الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالـعزيز آل سعود - حفظه الله-، من دولـة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية إنجيلا ميركل.والذي جرى خلاله، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا الشهر.وكيف اتفق الجانبان خلال الاتصال، على ضرورة التصدي لكافة أشكال التطرف والإرهاب. وما أكده خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» ، على إدانة المملكة واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية الـتي تم ارتكابها مؤخرا في فرنسا والنمسا.وواصلت : وما أكده - أيده الله-، على موقف المملكة الـذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول - صلى الله عليه وسلم-، وأن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والـتعايش بين الـشعوب لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.// يتبع //06:01ت م0005