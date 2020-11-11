وكتبت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( مسيرة الشورى ) : يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، اليوم، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وسيتشرف رئيس المجلس وأعضاؤه، الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته الثامنة بأداء القسم.وواصلت : وفي هذه المناسبة المهمة في مسيرة الشورى والوطن، يستمع المجلس إلى الخطاب الملكي السنوي، الذي سيلقيه قائد مسيرة الخير، عبر الاتصال المرئي، ويتناول فيه، حفظه الله، سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية، والدولية؛ كمنهاج عمل وخارطة طريق للمجلس، يستنير بها في دراساته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته وقراراته التي تسهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها، كما يعد منهاج عمل أيضاً للأجهزة الحكومية في الدولة ، بما يحتويه من مضامين حكيمة يسترشد بها حول توجهات الدولة في الداخل والخارج ورؤيتها في الحاضر والمستقبل؛ لذا يتطلع الشعب السعودي والدوائر السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية باهتمام كبير إلى الخطاب الملكي اليوم.وختمت : ويأتي إعادة تكوين المجلس في دورته الثامنة؛ تجسيدًا لاهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين، في اختيار أعضاء المجلس من الكفاءات، ذات السجل الحافل بالإسهامات الوطنية في مختلف المجالات؛ حيث يعد المجلس، إحدى سلطات الدولة، التي حددها النظام الأساسي للحكم، ويقوم على الاعتصام بحبل الله، والحفاظ على كيان الدولة، ومصالح الأمة، كما يعكس التشكيل الجديد ما تحظى به المرأة من دعم كبير من القيادة الحكيمة؛ لتؤدي دورها المناط بها تجاه الوطن وفق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030، التي تبناها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .// يتبع //06:01ت م0006