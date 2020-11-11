وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان (اللقاح المحتمل .. تحفيز أم علاج؟ ) : تحسن أداء الأسواق العالمية الرئيسة نوعا ما عن المؤشرات السابقة، وذلك في أعقاب إعلان شركة فايزر الأمريكية لصناعة الدواء، لقاحها التجريبي ضد فيروس كورونا المستجد، ولا سيما تأكيداتها أن هذا اللقاح سيوفر حماية لا تقل عن 90 في المائة. ورغم أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أكد رسميا أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن لقاح نهائي لهذا الوباء، إلا أن الأسواق المالية انتعشت، حيث سجل المؤشران "داو جونز" الصناعي و"ستاندرد آند بورز 500" مستويات قياسية، مع ضرورة الإشارة إلى أن بورصة نيويورك حققت مكاسب كبيرة في أعقاب إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، أي أن القفزات جاءت متتالية لأسواق المال بفعل اللقاح المعلن ونتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.وأضافت : ومهما يكن من أمر اللقاح، الذي أعلنته "فايزر"، فالانفجار في الأسواق المالية بدا واضحا، وإن استمرت حالة عدم اليقين على الساحة الاقتصادية العالمية، وعلينا التفاؤل بذلك لحين يثبت هذا اللقاح الجديد فاعليته ونجاحه وأثره في تخفيف حالات الإصابات للجائحة. هذه الحالة التي من المتوقع أن تستمر فترة طويلة، في ظل ركود هو الأعمق منذ 80 عاما. ولا شك أن العالم ينتظر بتلهف أي خبر إيجابي على صعيد اللقاح المنتظر، وهناك عشرات الجهات العالمية العلمية الرصينة تعمل بالفعل منذ أشهر على تحضير هذا اللقاح.وأكدت : وتتفق الجهات الاقتصادية الدولية على أن ظهور لقاح حاسم لفيروس كورونا سيختصر المسافة نحو التعافي الاقتصادي، أو على الأقل سيعيد الحراك للاقتصاد العالمي إلى وضعه الطبيعي قليلا، بما يضمن تصاعد وتيرته من أجل بلوغ مرحلة من التعافي المأمول في كل الدول، خصوصا في ظل الموجة الثانية من الوباء، التي دفعت عددا كبيرا من الدول إلى إعادة إغلاق اقتصاداتها على أمل التقليل من الآثار الصحية لكورونا. ورغم كل شيء، فبمجرد إعلان اللقاح المرحلي الجديد، تحسن أداء الأسواق العالمية، بل ارتفعت أسعار النفط 10 في المائة خلال ساعات.وأظهرت : وهذا مؤشر مهم أيضا، لأن تراجع الطلب على النفط كان سببه المباشر إغلاق الاقتصادات حول العالم، ما يدل على أن هذا العالم مستعد إلى العودة لتحريك الاقتصاد في ظل أي بادرة أمل تأتي من هنا أو هناك على صعيد اللقاح المنشود. واللافت أن النفط حقق أكبر مكاسب له في يوم واحد منذ ستة أشهر، أي منذ الإغلاق الأول الذي اعتمدته الحكومات لاقتصاداتها الوطنية. ويرى مراقبون، أن الطلب على النفط سيرتفع بمعدلات كبيرة، في أول فرصة انفراج اقتصادي عالمي، وأن السوق النفطية قادرة على تلبية الطلب بصورة سلسة. الأمل في اللقاح الذي أعلنته شركة الأدوية الأمريكية، دفع بقوة الأسواق المالية الأوروبية إلى الارتفاع، لكن هذه الأسواق عززت مكاسبها في الأيام القليلة الماضية بفعل نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.// يتبع //06:01ت م0007