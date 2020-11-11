الطائف 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف ، وميسان، وأضم ، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياحالسطحية, وشبه انعدام في الرؤية،ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساء.بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //09:03ت م0012