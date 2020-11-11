عام / الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على أضم والطائف وميسان والعرضيات
الأربعاء 1442/3/25 هـ الموافق 2020/11/11 م واس
الطائف 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف ، وميسان، وأضم ، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح
السطحية, وشبه انعدام في الرؤية،ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساء.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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