طرابلس 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسواصلت الصحف الليبية الصادرة اليوم، اهتمامها بملتقى الحوار بين الأطراف الليبية لليوم الثاني بتونس برعاية أممية، وسط أجواء تفاؤلية.وأشارت إلى عقد الجولة الثانية للجنة العسكرية المشتركة (5+5) داخل ليبيا في مدينة سرت وكذلك الوفد الأممي من أجل تنفيذ وإسراع ما تم الاتفاق عليه في غدامس لوقف إطلاق النار.وتابعت لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،مع وفد من مشايخ وأعيان وحكماء قبيلة العبيدات،و تناول تطورات الأوضاع في البلاد وجهود إنهاء الأزمة الليبية، وملف المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين وتوحيد صفوفهم ورأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي.وتناولت الصحف ترحيب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بانطلاق جلسات الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه الجمهورية التونسية برعاية الأمم المتحدة لمناقشة آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون محل إجماع وطني وتمثل جميع أطياف الشعب الليبي.ونقلت بيان الخارجية الألمانية الذي اعتبر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار وبدء منتدى الحوار السياسي الليبي - الليبي الذي بدأ أعماله في تونس خطوة بارزة جديدة على الطريق نحو السلام ويتطلب اتخاذ قرارات صعبة للتوصل لتسويات مهمة بين الليبيين .// انتهى //09:15ت م0014