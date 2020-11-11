إسلام آباد 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم دعوة رئيس الوزراء عمران خان إلى بذل جهود عالمية منسقة لمكافحة الآثار السلبية لوباء كورونا مع بدء موجته الثانية.وسلطت الضوء على تطورات وضع فيروس كورونا، وفرض السلطات الباكستانية إجراءات الإغلاق الذكي في المزيد من المدن للحد من انتشاره.واهتمت بحرص باكستان على مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح عملية السلام الأفغانية لضمان الأمن الدائم في أفغانستان.وتطرقت إلى إمكانية تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الطبيعي بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند مع تحسن الوضع الأمني في أفغانستان.وأخبرت في الشأن الاقتصادي عن استمرار تحسن سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي.وتابعت توصل أذربيجان وأرمينيا وروسيا على اتفاق جديد لوقف إطلاق نار كامل في منطقة ناغورنو قرة باغ، وإعلان روسيا نشر ألف جندي من قواتها في المنطقة لحفظ السلام.// انتهى //09:31ت م0015