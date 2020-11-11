إسلام آباد 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسرحبت باكستان بالإعلان الأخير لوقف إطلاق النار في منطقة ناغورنو قرة باغ بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسيا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية زاهد حفيظ تشودري إن باكستان تدعم باستمرار حل نزاع قرة باغ وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وترحب بإعلان وقف الأعمال العدائية من قبل الأطراف المعنية، مضيفاً أن الاتفاق الثلاثي الذي سهله الاتحاد الروسي يوفر فرصة جديدة لإحلال السلام في منطقة جنوب القوقاز.// انتهى //09:35ت م0016