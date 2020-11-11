الرياض 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسنظمت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس، أمسية تدريبية افتراضية بعنوان "ريادة الأعمال"، ضمن برامج الجمعية التثقيفية للمنتسبين للحركة الكشفية, ولأفراد المجتمع.وتناولت الدورة العديد من المحاور، ومن أبرزها المهام والمهارات الأساسية لريادة الأعمال، ومفهوم الريادة وأهميتها شخصياً واقتصاديا، وسمات رائد الأعمال ومهارات الريادة.وأوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد محمد العسيري، أن الجمعية ارتأت تنظيم تلك الأمسية بغية إكساب القادة الكشفيين والقائدات والراغبين من الجوالة وأفراد المجتمع المهارات التي تعد جزءًا لا يتجزأ من مجموعة الأدوات الاستراتيجية الناجحة، وتقديم رؤى عملية في المشاريع التجارية، ومعالجة الفرص والتحديات التي تظهر لأي ظرف، ونسج صورة متماسكة لعملية تنظيم المشاريع.// انتهى //09:39ت م0018