الطائف 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسدشن محافظ تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي أمس، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد بن مساعد المنبهي، حملة فلنجعلها خضراء التي تغطي 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة، ضمن مبادرات الوزارة لزراعة عشرة ملايين شجرة بالمملكة، خلال فترة الحملة التي تمتد إلى نهاية أبريل المقبل.وتأتي الحملة لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي والحد من آثار ومخاطر التصحر، والعمل بالتعاون مع كل الجهات المعنية على استعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي، وتهدف الحملة إلى حماية البيئة والحدّ من التلوث، واستعادة الغطاء النباتي والإسهام في تحسين جودة الحياة، وتحسين المنظر بمسطحات خضراء، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.من جهته أوضح المهندس محمد المنبهي أن هذه الحملة تتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع، وضمن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات ومكافحة التصحر، وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من التلوث، مبيناً أن هذه الحملة سيكون لها مراحل تصل إلى زراعة أكثر من ثلاثة آلاف شتلة في مواقع مختلفة من المحافظة.// انتهى //09:46ت م0019